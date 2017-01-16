Fatsa'da 872 Adet Müracaattan 872'si Karara Bağlandı

Ordu'nun Fatsa İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Ahmet Çelik, 2016 yılında toplam 978 adet müracaat olduğunu, bunlardan 872'sinin karara bağlandığını, 106 başvurunun ise karar aşamasında olduğunu söyledi.



Tüketici şikayetleri hakkında bilgi veren Ahmet Çelik yaptığı açıklamada, "2016 yılı içinde toplam 872 adet başvurunun 610 adedi konusu tüketici kredi dosya masraflarını oluşturmakta ve 262 adedi ise tüketicinin diğer çeşitli konulardaki başvurularını oluşturmaktadır. Konusu kredi dosya masrafı olan 610 adet başvurunun 601 adedi kabul ve 9 adedine ise red kararı verilmiştir. Yine çeşitli konulardan oluşan 262 adet başvurunun 135 adedi kabul ve 127 adedine ise red kararı verilmiştir. Tüketici başvuruları, 6502 Sayılı 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68/3 maddesi gereğince, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilmektedir. Tüketici başvurularının karara bağlanma süreleri ise Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 23.maddesine istinaden, Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde görüşülüp karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi durumlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir" şeklinde konuştu. - ORDU