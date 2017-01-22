Başarısız avukat Bülent ve zengin halası arasında geçen olayları anlatan "Eyvah Arkadaşım Karım Oldu" sizi kahkahaya boğacak.



Avukat Bülent işlerinde çok başarılı değildir. Bu nedenle Mısır'da yaşayan halasından devamlı borç para ister. Halası bundan sonra para göndermesi için evlenme şartı koşar. Bülent ise halasından para alabilmek için "evlendim, çocuğum var" diyerek yalanlarına devam eder.



Bülent'in Hüsnü isminde amatör tiyatrolarda oyun oynayan vasat bir oyuncu arkadaşı vardır. Bülent'in çapkın olduğunu bildiği için evine gelip kadın elbisesi ister. Kadın elbisesini denerken Bülent'e para yardımı yapan hala aniden çıkagelir. Hüsnü'yü (kadın kılığına girmiş) Bülent'in karısı Emel sanar. Bülent ve Hüsnü söyledikleri yalanı devam ettirir. Ortaya çıkan bu karışık olay daha da büyür ve komik bir hal alır. Bol kahkahalı, bol tempolu güzel bir vodvil örneğ izleyeceksiniz.



Uyarlayan ve Yazan: Ali İhsan Bozdemir