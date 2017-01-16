Evleri Yanan Aile Zor Durumda

Aydın'ın Germencik ilçesinde 7 ay önce evleri yanan aile, sığındıkları bağ evinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.



Kızılcapınar Mahallesi'nde geçen yıl temmuzda evleri yanan Özcan ve Filiz Ertuğrul, 2 çocuğuyla, bir vatandaşa ait küçük bir bağ evine sığındı. Ancak bağ evi küçük olduğu için anne ve çocuklar içerideki odaları kullanırken, baba evin önüne kurduğu çadırda kalıyor.



Gazetecilere açıklama yapan Özcan Ertuğrul (52), 7 ay önce müstakil evlerinin çıkan yangında kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Gidecek yerleri olmadığı için hayırsever bir vatandaşın bağ evini verdiğini dile getiren Ertuğrul, evde yeteri kadar oda olmadığı için eşi ve çocuklarının evde, kendisinin ise çadırda kaldığını ifade etti.



İşsiz olduğunu ve maddi durumu olmadığı için evini yaptıramadığını anlatan Ertuğrul, şunları söyledi:



"Yedi aydan beri hiç bir şey yapamadım. İki çocuğum var. Ne bir gelir getirici işim var, ne sosyal güvencemiz var. Hiçbir gelirimiz yok. Sadece bir evimiz vardı o da yandı. Devletimizden, yetkililerimizden, evimizin yapılması için yardım bekliyoruz. Yaz aylarında incir zamanı bağ evinin sahibi geldi mi yine dışarıda kalacağız. Bağ evi dar geldiği için tüm eşyalarımız dışarıda. Yağmurlarda ıslanıyor. Biz soğuktan donuyoruz."



Anne Filiz Ertuğrul (45) ise bir anne olarak zor şartlar altında çocuklarıyla ilgilendiğini belirterek "Evin mutfağı yok. Çeşme dışarıda olduğu için bulaşıkları burada yıkıyorum. Çok zor oluyor. Kışın soğuklarda yıkayamıyorum bulaşıkları biriktirip sıcak havalarda yıkıyorum.Çok zor durumdayız. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.