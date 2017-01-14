Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 0-0





STAT: İnönü



HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Volkan Narinç (xx), İlker Takpak (xx)



EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx)- Caner Arıcı (xx), Sedat Ağçay (xx), Mehmet Sak (xx), Perreira (xx) (Dk.71 Ahmet Aras xx) İrfan (xx), Eren (xx), Azubuike (xx), Sadık (xx), Dialiba (xx) (Dk.37 Mba xx), Murat Akça (xx) (Dk.40 Yigitcan Erdoğan xx)



SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx)- Yiğit (xx) (Dk.67 Kerim Avcı xx), Galip (xx), Martires (x), İbrahim (xx), Ahmet Cebe (xx), Burhan (x), Ergin Keleş (xx) (Dk.58 Gkekas xx), Hakan Arslan (xx), Dejan Kelhar (xx) (Dk.46 Hasan xx) Ziya (xx)



KIRMIZI KART: Dk.83 Hakan Arslan (Sivasspor)



SARI KARTLAR: Perreira, Eren (Yeni Malatyaspor) Galip, Kerim (Sivasspor)



TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Sivasspor'la yenişemedi: 0-0.



27'nci dakikada kaleyi karşıdan gören Sedat, ceza sahası dışından sert vurdu. Onun vuruşunda top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.



33'üncü dakikada Sivasspor atağında Burhan Eşer'in ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Galip, meşin yuvarlağı auta gönderdi.



40'ıncı dakikada sol kanattan Azubuike'nin uzun pasıyla topla buluşan Eren cezasahası içerisine girdi. Onun vuruşunda top az farkla auta çıktı.



62'incı dakikada Mba'nın ceza sahası dışından vurduğu topu, kaleci Ali iki hamlede kurtardı.



70'inci dakikada Sadık'ın orta sahadan verdiği ara pas buluşan Caner sol kanattan yaptığı oraya Eren düzgün vurdu. Onun vuruşunda top yan ağlarla buluştu.



75'inci dakikada Martires'in ceza sahası içerisine taşıdığı topa sert vurdu. Onun vuruşunda top kaleci Ertaç'ın müdehalesiyle auta çıktı.



83'üncü dakikada Sivasspor'dan Hakan Arslan ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundışı kaldı.



87'inci dakikada Ahmet Cebe uzaktan sert bir vuruşla kaleyi yokladı. Top üst direkten oyun alanına döndü. Sol kanatta topla buluşan Galip içeriye düzgün bir orta açtı. Topla buluşan Burhan iyi yükseldi. Onun vuruşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.



Karşılaşma 0-0 eşitlik ile sonuçlandı.



- Malatya