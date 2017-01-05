Evkur Yeni Malatyaspor, Giresunspor ile Hazırlık Maçı Yapacak

Devre arası kampını Antalya Side'de gerçekleştiren Evkur Yeni Malatyaspor, Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.



Günde çift antrenmanla güç depolayan sarı-kırmızılılarda futbolcuların ağır kamp temposu nedeniyle günün büyük bölümünü dinlenerek geçirdikleri belirtildi. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan çalışmalar oldukça ağır tempoda geçerken, ülkelerinden dönen yabancı oyuncuların da kampa katılmasıyla birlikte temponun daha da arttığı ifade edildi.



Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Ahmet Aras da kampa katılarak çalışmalara dahil oldu.



Ravcı: "Oyuncularımızın son durumunu daha net göreceğiz"



Takımdaki son durum ve kampla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, yarın TFF 1. Lig takımı Giresunspor ile bir hazırlık maçı yapacaklarını ifade etti.



Kamp temposunun giderek yükseldiğini kaydeden Ravcı, "Antalya kampımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hocalarımız nezaretinde günde çift idman temposuyla lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yabancı oyuncularımız ve yeni transferimiz Ahmet Aras da kampa dahil oldular. Onların da gelemsiyle tempomuz daha da arttı. Lige kadar daha iyi duruma geleceğimize inanıyorum. Cuma günü Giresunspor ile bir hazırlık müsabakası oynayacağız. O müsabakada da oyuncularımızın son durumunu daha net göreceğiz" diye konuştu. - MALATYA