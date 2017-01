Evde Eğitim Alan Öğrenciye Evde Karne

Afyonkarahisar'da sağlık problemleri dolayısıyla okula gidemeyen Ahmet Berke Işık, Milli Eğitim Bakanlığının Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi kapsamında birinci dönem eğitimini evde tamamlayarak takdir belgesi aldı.



Hamidiye Ortaokulu 7. sınıf öğrenci Işık, 13 yıldır devam eden böbrek rahatsızlığı nedeniyle eğitimini evde alıyor. Işık'a 2016-2017 birinci dönem karnesini evinde İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, tarafından verildi.



Karnesini ve takdir belgesini Işık'a takdim eden Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmet'in evde eğitim alan başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi.



Afyonkarahisar'da 15 öğrencinin rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim aldığını belirten Işık, "Bunun dışında hastanede eğitim verip, sınav yaptığımız öğrencilerimiz oluyor. Hiçbir Türk vatandaşı artık, eğitimsiz kalsın istemiyoruz. Devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Allah'a şükürler olsun ki çocuklarımıza her an, her yerde ve ne halde olurlarsa olsunlar eğitimleri noktasında bu imkanlar sağlanıyor." dedi.



- "Büyüyünce polis olmak istiyorum"



Ahmet Berke Işık da rahatsızlığının 13 yıldır devam ettiğini dile getirerek, "Önceleri biraz üzülmüştüm. Öğretmenlerim bana çok iyi motivasyon verdi. Benim gibi evde eğitim alan arkadaşlarım kendilerini üzmesinler. Mutlu bir şekilde öğretmenleri eve gelebilir. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Polisliği çok seviyorum." diye konuştu.