Esnaf İçin Şehrin Değişik Yerlerine Dilek ve Şikayet Kutuları Yerleştirildi

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından kentin çeşitli yerlerine öneri, dilek ve şikayet kutuları yerleştirildi.



Kutuların Ticari Taşıt Sürücülerinin Davranış Modellerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yerleştirildiğini ancak tüm esnaflarla ilgili dilek öneri ve şikayetlerin geldiğini belirten TESOB Başkanı Metin Kara, "Şu anda Ortahisar ilçemizde 15 adet öneri, dilek ve şikayet kutusu yerleştirdik. Kutuların üzerinde İngilizce ve Arapça ifadeler de yer alıyor. Çalışmalarımızın daha verimli olabilmesi için vatandaşlarımızdan kutuları aktif olarak kullanmalarını, her türlü dilek, öneri ve şikayetlerini bize bildirmelerini istiyoruz. Özellikle turizm sezonu öncesinde yapacağımız çalışmalarda bu kutulardan gelen uyarılar bize yol gösterici olacaktır" dedi.



Başkan Kara, kutuların önümüzdeki günlerde diğer ilçelere de yaygınlaştırılacağını sözlerine ekledi. - TRABZON