Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 51. Bölüm Heyecan Dorukta

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 51. bölümüyle ekranlara geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 51. bölümde Özkan ve Taner'in Zeyno üzerinden çevirdiği tehlikeli oyunda sona gelinmiştir. Hızır Ali olaylara müdahalesiyle gerçek bir Çakırbeyli olduğunu bir kez daha kanıtlar. Hızır çocuklarının geleceğinden endişe duymaktadır. Davut'a oğlu için yaptıklarından dolayı minnettardır ve yakınlarını koruyabilmek adına büyük bir aile olmaları gerektiğinin farkındadır. Meryem ve Ceylan da bu ailenin bir parçasıdır. Enver nihayet intikam arzusuyla yanıp tutuşan İlyas'ın kucağına düşmüştür. Ölümü ise hiç kolay olmayacaktır. Oğlunu geri isteyen Salih Gülmez, Hızır'la pazarlık yapma peşindedir. Hızır ise bunun bir oyun olduğunun farkındadır ve vereceği karşılık Gülmezler için felaket olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 50. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 51. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 50. bölümde Ceylan yıllarca sakladığı sırrını Çakırbeyli ailesiyle paylaşmıştır. Hızır Ali'yi ailenin kabullenmesi hiç de kolay olmayacaktır. Her gün yeni bir sorunla başa çıkmak zorunda kalan Meryem bu kez yuvasının yıkılacağından endişe etmektedir. Pek de iyi bir sicili olmayan Hızır Ali'nin Çakırbeyli ailesine katıldıktan sonra kendine nasıl bir yol seçeceği de merak konusudur... Bunca sorunun arasında Zeyno için kendi derdinden önemlisi yoktur. Gözünü karartır ve çok büyük bir hata yapmanın eşiğine gelir. Köşeye sıkışan Özkan yeni planlarını devreye sokmak için kolları sıvar. Bu sırada Ünal da Özer ve Özkan üzerinden devletle pazarlığa oturacaktır. ?Gülmezler çetesinin eylemlerinden bunalan Hızır eylemlerini hızlandırma kararı alır fakat Salih Gülmez, Hızır'ı bitirmek için çoktan harekete geçmiştir bile.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HİKAYESİ

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur… Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir… Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir… Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...