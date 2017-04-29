Eskişehir Sanat Tiyatrosu "Galile'nin Korkunç Düşünceleri"
... Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
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Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bergama
Mekan : Bergama Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Ertuğrul, Boblingen Cad. 35700
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Eskişehir Sanat Tiyatrosu "Galile'nin Korkunç Düşünceleri"
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io