Eskişehir'de Hırsızlık İddiası

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki açık cezaevinden firar eden ve Eskişehir'de hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarısöğütönü Mahallesi'nde plakaları çamurla kapatılmış otomobili durdurdu.



Araçta yapılan arama ve kontrollerde, ev ve iş yerlerinden çalındığı belirlenen 2 televizyon ile 1 bilgisayar monitörü ele geçirildi.



Gözaltına alınan araç sürücüsü Mehmet S'nin, yapılan güvenlik sorgulamasında, 19 Kasım 2016'da Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki açık cezaevinden firar ettiği ve hakkında 5 ayrı suçtan arama kararı bulunduğu tespit edildi.