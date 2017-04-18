Eski Kaymakam Selçuk Haskırış'a Fen Lisesi'nden Teşekkür Plaketi

Beylikova'da Fen Lisesi'nin hizmete girmesinde yoğun emekleri geçen eski Kaymakam Selçuk Haskırış'a gönderilen plaket ile teşekkür edildi.



Halen Bayburt'un Aydıntepe İlçe Kaymakamı olarak görev yapan Haskırış, gönderilen plaketten duyduğu memnuniyete ifade etti. Konuyla ilgili duygularını aktaran Haskırış, "Çok uzak diyarlardan güzel bir hediye aldım bugün. Kurulmasında ve Eskişehir ortaöğretim kurumları arasında tercih edilir bir okul haline gelmesinde az da olsa emeğimiz olan Beylikova Fen Lisesi'nin hazırlamış olduğu 'Değerler Eğitimi Takvimi' harika olmuş. Emeği geçen müdürüm Serdar Aynalı'yı, öğretmen arkadaşlarımı ve kıymetli öğrenci kardeşlerimi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Her daim kalbimdesiniz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR