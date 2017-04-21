Eski İngiliz Milli Futbolcu Hayatını Kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un 23 yaş altı futbol takımı antrenörü, eski İngiliz milli futbolcu Ugo Ehiogu, kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.



İngiliz kulübünün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Ehiogu'nun yaşamını yitirdiği bildirildi. Futbolcunun hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu ve yerinin asla dolmayacağı vurgulandı.



Dün akşam antrenman sırasında kalp krizi geçiren 44 yaşındaki Ehiogu hastaneye kaldırılmış, tedavi altına alınmıştı.



Aston Villa, Middlesbrough, Glosgow Rangers, Leeds United gibi takımlarda oynayan ve 400'ün üzerinde maça çıkan savunma oyuncusu, 1996-2002 döneminde İngiltere Milli Takımı'nda da 4 kez forma giymişti.