Gabriel'in Sözleşmesine Alkol İçmemesi İçin Maddeler Konulacak
Eski Galatasaraylı Gabriel Tamas'ın yeni sözleşmesiyle ilgili Steaua Bükreş sahibi Becali: "Sözleşmede alkol içmemesi için bazı maddeler olacak." dedi.
Steaua Bükreş başkanı Becali, eski Galatasaraylı Gabriel Tamas'la sözleşme uzatmak istiyor fakat sözleşmesine alkol içmemesi için bazı maddeler koymak istiyor.
Gabriel Tamas, 2011 yılında milli takım kampından ayrılarak içki içtiği gerekçesiyle milli takımdan ömür boyu men edilmişti.
33 yaşındaki Gabriel Tamas, Galatasaray formasını 2003/2004 sezonunda giymiş ve sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıkmıştı.
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