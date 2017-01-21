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Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu Vefat Etti
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Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu Vefat Etti
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Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu Vefat Etti
21 Ocak 2017 Cumartesi 16:12
Eski Dışişleri Bakanı ve 17. Dönem Ankara Milletvekili Vahit Melih Halefoğlu vefat etti.
Eski Dışişleri Bakanı ve 17. Dönem Ankara Milletvekili Vahit Melih Halefoğlu vefat etti.
Kaynak:
Dunya.com
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