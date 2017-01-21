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Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu Vefat Etti
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Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu Vefat Etti

Eski Dışişleri Bakanı ve 17. Dönem Ankara Milletvekili Vahit Melih Halefoğlu vefat etti.

Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu Vefat Etti

Eski Dışişleri Bakanı ve 17. Dönem Ankara Milletvekili Vahit Melih Halefoğlu vefat etti.

Kaynak: Dunya.com