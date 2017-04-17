Erzurum Şehir Tiyatrosu Türkiye Turnesinde

Erzurum Şehir Tiyatrosu "Bizim Konak" adlı oyunla Türkiye turnesine çıkacak.



Sanat yönetmenliğini Cumhur Seval ve yönetmenliğini Semih Yetimoğlu'nun yaptığı tiyatro oyununun sahne amirliğini Ercan Seval, sahne tasarımını Yakup Çağlayan yaptı.



Semih Yetimoğlu, "Bizim Konak adlı oyunumuzla geleneksel Türk tiyatromuzdan, orta oyun ve seyirlik oyun örnekleriyle kültürel kimliğimizin gelecek nesillere aktarımıdır amaç. Bir toplumun kültürel kimliğinin gelişiminde sanatın katkısı inkar edilemez. Milli ve manevi değerlerimizin birikimini yaşatmak, geleceğe taşımak için çabalayan bir güçtür sanat. İnsanımız ve gençliğin tiyatro sanatı ile tanışması, bir sanat etkinliği içinde kendini, diğer insanları ve çevresini daha iyi tanıması, tiyatro sanatı ile tanışarak bu sanatın zenginliklerinden pay alması, ortak çalışma ve üretmeyi öğrenmesi, kendine olan güvenin artması gibi eğitsel boyutları vardır. Tiyatro kültürü gelişmiş bir toplumda, kendini başkasının yerine koyarak düşünme kültürü gelişir. Tiyatro vesilesiyle manevi ve milli iklimlerle bezeyip, hayata gülümseyerek bakmayı öğretmektir amacımız." dedi.



Yetimoğlu, turne takvimini şöyle belirtti:



"19 -20- 21 Nisan - Tuzla - İstanbul. 22 Nisan - İnegö l - Bursa. 24 Nisan - Darıca - İzmit. 26 Nisan - Gebze - İzmit. 28 Nisan - Sancaktepe - İstanbul. 29 Nisan - Pendik - İstanbul. 30 Nisan - Esenyurt - İstanbul. 30 Nisan - Arnavutköy - İstanbul. 08 Mayıs - Kestel - Bursa" - ERZURUM