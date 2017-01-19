Erzurum Mng Eylül Ayında Açılıyor

Farklı sektörlerde başarıyla faaliyetlerini sürdüren MNG Şirketler Topluluğu, Erzurum MNG Mall ile alışveriş ve perakende alanında ilk yatırımını hayata geçirdi. Erzurum MNG Mall Eylül ayında hizmete girmesi planlanıyor.



Yapılan basın toplantısında açıklamalar da bulunan grup bünyesinde yeni kurulan MNG Yönetim Hizmetleri şirketinin Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, alışveriş merkezinin, Erzurum'un genç nüfusu ve bölgesindeki merkezi konumuna yakışacak 400 milyon liralık dev yatırımla hayata geçirileceğini söyledi.



Yapımı devam eden Erzurum MNG Mall, 160 bin metrekare büyüklüğü ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde sosyal yaşamı ve ticareti canlandıracağını ifade eden Süer, "İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimizde yer alan zengin karma markasını şehre taşıyacak olan Erzurum MNG Mall, 175 mağaza, eğlence, sinema ve kültürel etkinlikleri bir arada sunarak Doğu'nun gözde şehrine dinamizm kazandıracak" dedi.



"Eylül ayında resmi açılış"



MNG Grubu çatısı altında ülkemizin alışveriş merkezi yönünden el değmemiş bölgelerinden biri olan Erzurum'a böyle büyük bir yatırımla girmekten son derece mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Dr. Aydoğan Süer, "Erzurum MNG Mall Eylül ayında hizmete girmesi planlanıyor. Hem toplumsal hem ticari anlamda zorlu geçen 2016 yılının ardından, dur durak bilmeksizin çalışmak zorundayız. Pazarda yer alan yerli yabancı yüzlerce marka, MNG Holding gibi güçlü bir yatırımcı ve alışveriş merkezlerinin konforunu bekleyen bölge insanı; hepimiz ne kadar çok çalışırsak, o kadar konforlu bir yaşam süreceğimizi biliyoruz. Bu anlamda özellikle Doğu'ya yapılan her türlü yatırım, ekonomiye olan güvenin bir göstergesidir. Yaklaşık 400 milyon liralık dev bir yatırım bütçesine sahip olan Erzurum MNG Mall ile şehirde yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Bir milyon nüfusa sahip Erzurum açısından bölgede benzeri olmayan bu büyük yatırım, aynı zamanda işsizlik sorunu ile mücadelede avantaj anlamını taşımaktadır. Yeni AVM ve yönetim deneyimimizi bir araya getirerek bin 500 gencimize uluslararası geçerliliği olan bir meslek edinme fırsatına dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu anlamda Erzurum MNG Mall, alışveriş deneyiminde çıtayı yükseltmenin yanı sıra soğuk kışları ile ünlü şehre önemli bir istihdam katkısı da getirecektir" şeklinde konuştu. - ERZURUM