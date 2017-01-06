Erzurum'da Kurt Sürüsü İlçeye İndi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kurt sürüsü ilçe merkezine indi.



Sert geçen kış şartları nedeniyle aç kalan kurt sürüsü, Karayazı'da gece saatlerinde ilçe merkezine inerek yiyecek aradı. Sağa sola bakınarak yiyecek arayan kurt sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Bir süre ilçe merkezinde yiyecek arayan kurt sürüsü daha sonra gözden kayboldu. - ERZURUM