Erozyon Dede"Nin Adı Çankaya'da Parka Verilecek

Çankaya Belediyesi, doğayı korumaya yönelik çalışmaları nedeniyle Türkiye'nin "Erozyon Dedesi" olarak tanınan bilim insanı Hayrettin Karaca'nın adını yeni yaptığı parklardan birine verme kararı aldı.



Hayrettin Karaca'nın adı Çankaya Belediyesi tarafından bir parka veriliyor. Yaşamını doğaya ve doğal hayatı korumaya adayarak yıllardır bu konuda halkı bilgilendiren "Erozyon Dede" lakaplı bilim insanı Hayrettin Karaca'nın adı Çankaya'da yaşatılacak. Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda Yaşamkent Mahallesi'nde yapılacak ve bu yıl içinde açılacak park, 7 bin metrekare alana kurulacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni bir parka en çok Hayrettin Karaca isminin yakışacağını belirterek, "Yaşamını erozyon ve çölleşmeyle mücadeleye adamış, bu ülkenin geleceği için büyük bir çaba sarf etmiş bilim insanı Hayrettin Karaca'nın adını ilçemizdeki bir parka vermek bizim için onurdur" ifadelerini kullandı.



Belediyenin yeşile ve doğaya büyük önem verdiğini söyleyen Taşdelen, "Her yıl ilçemizin yeşiline yeşil katıyor, onlarca yeni park açılışı yapıyoruz. Tüm gücümüzle çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz" diye konuştu.



Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfının (TEMA) Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın adına yapılacak parkta koşu yolu, fitness alanı, çocuk oyun alanı, süs havuzu ve kamelyaları bulunacak. Yeni park aynı zamanda bölgeye 5 bin metrekare yeşil alan kazandıracak. Yaşamkent Mahallesi 3239. Sokak ile 3226. Sokak'ın kesişiminde yer alacak Hayrettin Karaca Parkı, Eylül ayında düzenlenecek törenle açılacak. - ANKARA