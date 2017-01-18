Eroin Tacirleri, Hammadeyle Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 ayrı araçta 1 milyon 350 bin TL değerinde eroin yapımında kullanılan asit maddesi yakalandı. Biri gözcü olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye eroin hammadesi getirileceği yönünde alınan bilgiyi değerlendiren Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan'a bağlı Kılıçköy'de R.A. yönetimindeki 34 HF 4357 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, arkasından gelen araçlara haber verilmemesi amacı ile R.A.'ya ait cep telefonuna da el koydu. Kısa bir süre sonra arkasından gelen H.Ç. yönetimindeki 22 BA 250 plakalı araç ile K.M.E. yönetimindeki 22 AB 266 plakalı araç da ekipler tarafından durduruldu.



Alınan arama kararına istinaden 2 ayrı araçta yapılan aramada, Almanya'dan getirilerek, Meriç Nehri'nden botlarla Türkiye'ye geçirilen ve buradan da eroin yapılmak üzere İstanbul'a götürülecek olan 21 adet 30 litrelik plastik bidona doldurulmuş 650 kilogram değerinde asit anhidrit kimyasal maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından Keşan İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, ele geçirilen eroin hammaddesine el konuldu.



Ele geçirilen 650 kilogram eroin yapımında kullanılan asit anhidrit kimyasal maddesinin piyasa değerinin 1 milyon 350 bin TL olduğu öğrenildi. Üç kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE