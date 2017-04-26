Ergani'deki Silahlı Kavgada Yaralanan 2 Kişi Öldü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde üç aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden durumu ağır olan 2 kişi hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi Dicle yolu üzeri Kurtuluş mevkiinde meydana gelmişti. Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan üç aile arasında yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş ve 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR