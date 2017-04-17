Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in Kabrinde Kur'an-ı Kerim Okudu
Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okuduİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okudu.
Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okudu
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okudu.
Öğle namazını Fatih Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini de ziyaret etti. Erdoğan'ın burada Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur-an'ı Kerim okuduğu video, sosyal medyada da paylaşıldı.