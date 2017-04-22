Erdek'te Kaçak Operasyonu

BALIKESİR'in Erdek İlçesi'nde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 46 kaçak ve 4 organizatör yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.



Erdek Jandarma ekipleri, Erdek-İlhan Mahallesi Küçükova Mevkii'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen kaçaklara operasyon düzenledi. İhbarı değerlendiren Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçeye bağlı Küçükova Mevkii'ne, Yunanistan üzerinden Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderme vaadi ile B.A., E.S., İ.B. ve A.B. isimli 4 organizatörün Somali, Afganistan ve Somali uyruklu kaçaklar ile 1500-2000 dolar arasında bir para karşılığı anlaştığını tesbit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Jandarmayı karşılarında gören organizatörler kaçmak isterken yakalandı. İfadelerinin ardından "Göçmen kaçakcılığı ve insan ticareti" suçundan adliyeye çıkartılan 4 kişi tutuklandı.



Jandarma tarafından ifadeleri alınan 19'u kadın toplam 46 kaçağın ifadeleri alındı. Yetkililer, Suriyeli olanları bırakacaklarını, diğerlerini ise sınır dışı edeceklerini söyledi.



- Erdekbalıkesir