Erciş'te "Geleceğimizi Kucaklıyoruz" Projesi

Van'ın Erciş ilçesinde, "Geleceğimizi Kucaklıyoruz" projesi kapsamında Ulupamir Köyü'nde okuyan öğrenciler misafir edildi.



Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesince yürütülen proje kapsamında, Ulupamir İlk ve Orta Okulu öğrencileri, köylerinden alınarak kent merkezine getirildi.



İlçedeki bir mağazada giydirilen öğrenciler, daha sonra Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'la bir araya geldi.



Öğrenciler, Yaşar'la sinema filmi izledikten sonra belediyeyi de ziyaret ederek köye döndü.