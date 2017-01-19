Erbil'de Yaralanan Genç Cizre'de Tedavi Edildi

Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde düşme sonucu yaralanan 24 yaşındaki Mehmet Emin Temiz, Şırnak'ın Cizre ilçesinde tedavi oldu.



Çalışırken dengesini kaybedip çukura düşen ve sol omuzundan yaralan Temiz, Cizre Devlet Hastanesinde Ortopedi Uzmanı Dr. Bangin Bekir Candan'ın yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu.



Hastanede tedavisi süren Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, düşme sonucu sol omzu ile dirseğinde çıkık oluştuğunu söyledi.



Temiz, şunları kaydetti:



"Düştükten son çok acı çektim. Erbil'deki hastanelere gittim bana Türkiye'yi önerdiler. Daha sonra özel bir araçla Cizre Devlet Hastanesine geldim. Gece yarısı beni ameliyata aldılar ve ameliyat çok başarılı geçti. Çok şükür şu an kolum iyi ve parmaklarımı oynatabiliyorum."



Dr. Candan da omuz çıkık şikayetiyle hastaneye başvuran Temiz'in omuz ve bileğindeki çıkıkları tedavi ettiklerini söyledi.