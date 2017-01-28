Engelliler Konfederasyonu'ndan 'Referandum' Açıklaması

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, 2010'daki referandumda 'hayır' oyu kullandıklarını hatırlatarak, önümüzdeki referandumda pişman olmamak için en iyi kararı vermeye çalışacaklarını belirtti.



Engelliler Konfederasyonu 4. Olağan Genel Kurulu, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Dünya Körler Birliği ile Avrupa Körler Birliği Türkiye Temsilcisi Mehmet Emin Demirci ve Konfederasyon Başkanı Turhan İçli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan İçli, anayasanın toplumsal sözleşme olduğuna işaret ederek, "Köklü bir anayasa değişikliği var ise bunlar toplumun bütün katlarında tartışılması, hazmedilmesi gereken süreçlerdir. Bizler de referandum konusunda mutlaka tartışacağız, konuşacağız" ifadelerini kullandı.



2010'da hayır oyu kullandıklarını hatırlatan İçli, "Biz 2010'daki referandumda hayır oyu kullanmaya karar vermiştik. Sebebi de şuydu engellilerin sorunlarının önemli bir bölümü yargı ile ilgili. Devlet ya da kurumlar ile bir sorun yaşadığımızda başvuru mercimiz yargıdır. Bu umudumuzu sığınağımızı kaybetmememiz gerekiyor. Bu yüzden o dönemde yargının vesayet altına alınmasını öngören bir değişikliği biz engelliler olarak uygun bulmadık. Bugün geldiğimiz noktada ise bir çok kararın aleyhimizde olduğuna şahit olduk. Şimdi ise çok ince eleyip sık dokuyarak ortak akılı ortaya çıkaracağız ve kararımızı açıklayacağız" diye konuştu.



"Engellilere yönelik olarak yapılan hizmetler asla bir lütuf değil bu kişilerin bir hakkıdır"



AK Parti Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın, engelliler ile ilgili son 15 yılda yapılan icraatlara değinerek, "90'lı yıllarda hafif emeklemeye başlayan engelli hakları 2005 yılında hızlı bir start alarak devam etti. Engellilere yönelik olarak yapılan hizmetler asla bir lütuf değil bu kişilerin bir hakkıdır" açıklamasında bulundu.



Sosyal devlet anlayışının olabilmesi için güçlü bir ekonomi olması gerektiğini ifade eden Aydın, "Toplumu oluşturan katmanlara haklarının verilebilmesi için güçlü bir ekonomi olması gerekir. Maalesef ülkemiz çeşitli dönemlerde darbeler olsun, iç ve dış hadiseler olsun çok güçlü bir ekonomik süreç geliştirememiştir. Doğal olarak 2005'li yılların başına kadar Türkiye Cumhuriyeti aslında sosyal bir devlet olarak hayatını idame ettirdi. Ne zaman ekonomisini toparlayınca, o zaman gelirindeki payı herkese eşit dağıtma zorunluluğu hissetmiş, engellilerin hakları olan hakları da engellilere teslim etmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.



Toplantıya katılan diğer bir isim ise, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi oldu. Hakverdi, siyasetin hayatın bir parçası haline geldiğine belirterek, "Keskin bir virajdayız o yüzden siyasal farklılıklarımızdan daha çok ortaklıklarımızın konuşulması gerektiğini düşünüyorum" dedi. - ANKARA