Engelleri Aşalım Derneği'nden Şehitler İçin Lokma Hayrı

Turgutlu Engelleri Aşalım Derneği, şehitlerimiz için düzenlediği lokma hayrında Turgutlu protokolü üyelerini ağırladı. Başta Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç olmak üzere yoğun katılımın olduğu lokma hayrında şehitlerimiz dualarla anıldı.



Turgutlu Engelleri Aşalım Derneği Başkanı Mehmet Çetin ve yönetiminin dernek lokalinde düzenlediği lokma hayrına Kaymakam Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in şehir dışında olması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Belediye Meclis Üyeleri Türkan Rodoplu ve Hatice Gözeten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Mümin Yürek, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aylin Aşkıngil katıldı.



Mevlid-i Şerif'in de okunduğu lokma hayrında vatan uğruna şehit düşen askerlerimiz dualarla anıldı, 2017 yılının ülkemize hayırlar getirmesi dileğinde bulunuldu. - MANİSA