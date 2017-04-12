Solist ve gitar sanatçısı Emre Altınok, 12 Nisan'da sevenleriyle...



Eğitim hayatının yanı sıra gitarını da ihmal etmeyen sanatçı, sözü ve müziği kendisine ait olan besteleriyle birlikte müzik kariyerinde ilerlemeye devam eder ve ilk olarak 2003 yılında profesyonel sahne performansı çalışmalarına başlar. Dinleyicileri tarafından 'gitarıyla bütünleşen solist' olarak anılmaya başlayan Emre Altınok, alışılmışın dışında gitar çalma tekniğiyle ve kendine özgü Latin-pop yorumuyla canlı müzik performans çalışmalarında İstanbul'un bir çok önemli mekanlarında, ünlü ses sanatçıları ve müzisyenlerle birlikte sahne almaya başlar.



Emre Altınok, sözü ve müziği kendisine ait olan besteleriyle elde ettiği başarısını 2006 yılında Kral TV'nin düzenlediği, Selim Çaldıran,Işın Karaca, Hakan Altun,Burak Aydos 'un jüri üyeliğini yaptığı, 'Türkiye ve Avrupa Webeste En İyi Beste Yarışması'nda kazandığı üçüncülük ödülüyle pekiştirir. 2009 yılında 'Melodimenko' adını verdiği kendi müzik grubunu kuran sanatçı, flamenko ve pop müziği harmanlayarak, hem İspanyolca hem de Türkçe repertuvarıyla canlı müzik grupları arasında fark edilir bir yer edinir. 'Melodimenko' orkestrasında, genç kuşağın en önemli müzik adamlarından Serhan Yasdıman, Serhat Şensesli, Mustafa İşleyen gibi müzisyenler yer almaktadır.



İstanbul'da ve Anadolu'nun farklı illerinde konser, etkinlik vb. organizasyonlarda dinleyicilerle buluşan Emre Altınok, 2010 yılında müzik çalışmalarını televizyon ekranına da yansıtarak TRT Müzik kanalında yayınlanan, Türkiye'nin uluslararası ün kazanmış değerli müzik adamlarının konuk olduğu 'Seyyare' programının ve 2012 yılında da film müziklerinin perde arkasını anlatan 'Kareler ve Sesler' programının yapım ve konuk koordinatörü olarak görev alır.



Müzik yolculuğunu 2011 yılında çıkardığı ilk albüm çalışması 'DÖRT DUVAR' ile taçlandıran Emre Altınok, 'Verdiğin Güller' ve 'Unutma Beni' isimli şarkılarına klip çekerek daha fazla dinleyici kitlesine ulaşır. Emre Altınok'un ikinci albümünün habercisi olan 'FİRAR' isimli çalışması, Doğan Müzik Yapım(DMC) bünyesinde dijital single olarak 2014 yılı Ocak ayı itibariyle tüm dijital mecralarda yerini almıştır.



Sanatçı, Şubat 2014 te single çalışması 'FİRAR'ın klibini de dinleyicilerine sunmuştur.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kartal



Mekan : Beyrut Performance



Mekan Adresi : Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Meltem Sokak No: 2



Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Emre Altınok



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır