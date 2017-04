Ella Fitzgerald Anma Konseri - Ece Göksu, 30 Nisan'da UNIQ Hall'de!



Uniq Hall'den Dünya Caz Günü'nde Çok Özel Bir Konser



Müziğin, tiyatro oyunlarının, gösterilerin, ödül gecelerinin ve galaların yeni adresi UNIQ Hall, 'UNIQ Sound İstanbul Konserleri'ni başlatıyor! Müzikseverlere farklı ve eşsiz deneyimler sunacak olan konser serisinin ilki; 30 Nisan Pazar akşamı gerçekleşecek ve caz müziğin köklerine inilecek.



Caz tarihine ismini altın harflerle yazdıran ve en önemli şarkıcılardan olan Ella Fitzgerald, 100.yaş gününe özel ikonik şarkılarıyla anılacak.



Tüm dünyada düzenlenecek olan 100.yaş konser serisi, UNIQ Hall'de Dünya Caz Günü kapsamında 30 Nisan'da gerçekleşecek. Hafızalara kazınan "Dream a Little Dream of Me", "Summertime", "Cheek to Cheek" gibi unutulmazların seslendirileceği kutlama konserinde vokalde caz sanatçısı Ece Göksu yer alırken, İmer Demirer (Trompet), Engin Recepoğulları (Saksafon), Neşet Ruacan (Gitar), Can Çankaya (Piyano), Kağan Yıldız (Kontrbas) ve Cem Aksel (Davul) muhteşem performanslar sergileyecek.



Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : UNIQ Hall



Mekan Adresi : UNIQ Hall - Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. Ayazağa Cendere Yolu No: 4



Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Ella Fitzgerald Anma Konseri - Ece Göksu



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır