Eleni ve Gül
Eleni, 1955 yılındaki 6-7 Eylül Olayları'ndan sonra bütün yakınları ve çocukları tarafından terk edilmiştir.
Eleni, 1955 yılındaki 6-7 Eylül Olayları'ndan sonra bütün yakınları ve çocukları tarafından terk edilmiştir. Doğup büyüdüğü İstanbul'da ki evde yaşamını paylaştığı ve yıllardır onun hizmetinde olmuş ve son günlerde kendisini yalnız bırakmamış Türk kadını Gül ile birlikte yaşamaktadır. Dışarıda ki Dünya değişip dönüşürken Eleni ve Gül yalnızlıklarını yaşadıkları bu eve sıkışıp kalmışlardır. Betonlaşan yapılar, duygusuzlaşan insan ilişkileri ve insanın kendine yabancılaşmasına tanık olduğumuz yeni yüzyıl, onları da içine çekmeye hazırlanmaktadır. Küçük mutluluklarını ve yaşama azimlerini hiç bir zaman kaybetmeden birbirlerine tutunarak hayata katılmayı başarabilecekler midir?
Süre: 70 dk
Yaş Sınırı: Genel İzleyici
Dekor: Sedat Pamukçu
Işık: Bülent Çevik
Koreografi: Huriye Kara
Kostüm: Müjgan Yılmaz
Oyuncular: Ayşegül Tekten, Ayşe Tosunoğlu
Yazan: Şaban Ol
Yöneten: Sadi Mastar
Müzik: Mustafa Dinç
Web Sitesi: http://sanatfabrikasi.com.tr
Genel İzleyici
Detaylar :
İl : Balıkesir
İlce : Ayvalık
Mekan : Sanat Fabrikası
Mekan Adresi : Fevzipaşa-Vehbibbey Mah. Barbaros Cad. 4. Sok. No: 1
Başlangıç Saati : 30.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Eleni ve Gül
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır