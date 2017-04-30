Eleni ve Gül

Eleni, 1955 yılındaki 6-7 Eylül Olayları'ndan sonra bütün yakınları ve çocukları tarafından terk edilmiştir.

Eleni ve Gül

Eleni, 1955 yılındaki 6-7 Eylül Olayları'ndan sonra bütün yakınları ve çocukları tarafından terk edilmiştir. Doğup büyüdüğü İstanbul'da ki evde yaşamını paylaştığı ve yıllardır onun hizmetinde olmuş ve son günlerde kendisini yalnız bırakmamış Türk kadını Gül ile birlikte yaşamaktadır. Dışarıda ki Dünya değişip dönüşürken Eleni ve Gül yalnızlıklarını yaşadıkları bu eve sıkışıp kalmışlardır. Betonlaşan yapılar, duygusuzlaşan insan ilişkileri ve insanın kendine yabancılaşmasına tanık olduğumuz yeni yüzyıl, onları da içine çekmeye hazırlanmaktadır. Küçük mutluluklarını ve yaşama azimlerini hiç bir zaman kaybetmeden birbirlerine tutunarak hayata katılmayı başarabilecekler midir?


Süre: 70 dk


Yaş Sınırı: Genel İzleyici


Dekor: Sedat Pamukçu


Işık: Bülent Çevik


Koreografi: Huriye Kara


Kostüm: Müjgan Yılmaz


Oyuncular: Ayşegül Tekten, Ayşe Tosunoğlu


Yazan: Şaban Ol


Yöneten: Sadi Mastar


Müzik: Mustafa Dinç


Web Sitesi: http://sanatfabrikasi.com.tr

Genel İzleyici


Detaylar :

İl : Balıkesir

İlce : Ayvalık

Mekan : Sanat Fabrikası

Mekan Adresi : Fevzipaşa-Vehbibbey Mah. Barbaros Cad. 4. Sok. No: 1

Başlangıç Saati : 30.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Eleni ve Gül

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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