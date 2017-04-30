Eleni, 1955 yılındaki 6-7 Eylül Olayları'ndan sonra bütün yakınları ve çocukları tarafından terk edilmiştir. Doğup büyüdüğü İstanbul'da ki evde yaşamını paylaştığı ve yıllardır onun hizmetinde olmuş ve son günlerde kendisini yalnız bırakmamış Türk kadını Gül ile birlikte yaşamaktadır. Dışarıda ki Dünya değişip dönüşürken Eleni ve Gül yalnızlıklarını yaşadıkları bu eve sıkışıp kalmışlardır. Betonlaşan yapılar, duygusuzlaşan insan ilişkileri ve insanın kendine yabancılaşmasına tanık olduğumuz yeni yüzyıl, onları da içine çekmeye hazırlanmaktadır. Küçük mutluluklarını ve yaşama azimlerini hiç bir zaman kaybetmeden birbirlerine tutunarak hayata katılmayı başarabilecekler midir?





Süre: 70 dk





Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Dekor: Sedat Pamukçu





Işık: Bülent Çevik





Koreografi: Huriye Kara





Kostüm: Müjgan Yılmaz





Oyuncular: Ayşegül Tekten, Ayşe Tosunoğlu





Yazan: Şaban Ol





Yöneten: Sadi Mastar





Müzik: Mustafa Dinç





Web Sitesi: http://sanatfabrikasi.com.tr



Genel İzleyici





Detaylar :



İl : Balıkesir



İlce : Ayvalık



Mekan : Sanat Fabrikası



Mekan Adresi : Fevzipaşa-Vehbibbey Mah. Barbaros Cad. 4. Sok. No: 1



Başlangıç Saati : 30.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Eleni ve Gül



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır