Elazığ'da 'Z Vitamini' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Elazığ'da, Hüseyin Nihal Atsız'ın "Z Vitamini" isimli romanından uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi.



Elazığ'da Sahne Sanatları ve Sanatçıları Derneği tarafından'Z Vitamini' tiyatro oyunu Mahmut Yıldırım yönetmenliğinde sahne aldı. Tek perde şeklinde 1 saat 20 dakika sahne alan tiyatro oyununda, Yönetmen Yıldırım'ın yanı sıra 16 farklı karakter rol aldı. Belediye Kültür Merkezinde sergilenen oyuna sanat severler katıldı.



7 yıldır Türk İslam oyunları sergilediklerini belirten Yönetmen Mahmut Yıldırım, "Türkiye'nin büyük yazarlarından biri olan Hüseyin Nihat Atsızın Z Vitamini adlı romanından uyarladığımız tiyatro oyununu sergiledik. Bu oyun 1959 yılında kaleme alındı. İsmet İnönü'nün tarihe not düştüğü birkaç kararını eleştiren bir oyun. Oyunumuzu seyircilerimiz beğendi" dedi. - ELAZIĞ