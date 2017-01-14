Elazığ'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 1 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polisin, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldığı 1 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, terör örgütü DEAŞ'la ilgili propaganda yapan 3 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Terör örgütü propagandası yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden M.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - ELAZIĞ