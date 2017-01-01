Ek Görüntü TBMM Başkanvekili Hamzaçebi Bu Yası Hepimiz Tutarsak Terörü Yeneriz

TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, "Bu tür olayların tüm toplumu birleştirmesi gerekir. Bu yası hepimizin tutması gerekir. Bu yası hepimiz tutarsak terörü yeneriz"dedi.



Reina'daki terör saldırısının ardından bugün polis ekipleri caddeye trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin gece kulübünün içindeki delil toplama çalışmaları sürerken, kulübün önüne mavi branda çekildi. Saldırının ardından gece saatlerinde kulübün önüne Türk Bayrağı asıldı. Yerli ve yabancı basın mensupları bariyerin önünde bekletiliyor. Caddenin ne zaman trafiğe açılacağı konusunda yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. Yabancı basın mensupları da olay yerine gelerek ülkelerindeki yayın kuruluşlarına haber aktarımını sürdürüyor. Reina'nın bulunduğu Muallim Naci Caddesi polis bariyerleri ile kapatılmış durumda. Çevik kuvvet polisleri ise olayı araştıran görevlilerin dışında kimseyi bariyerlerden sokmuyor.



"BU YASI HEPİMİZ TUTARSAK TERÖRÜ YENERİZ"



Öte yandan olay yerine TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi gelerek incelemelerde bulundu. Hamzaçebi Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hamzaçebi, "39 insan hayatını kaybetti. 65 yaralı var. 4 yaralının durumu ciddi. Henüz bu acımasız vahşi olayı hangi örgütün veya kimin gerçekleştirdiği konusunda bir açıklama, bir belirleme yok. Bu olayı planlayanlar gerçekleştirenler farklı bir yöntem kullanıyorlar. Bu güne kadar bombalı araç, canlı bomba şeklinde, bunları kullanmak suretiyle yapılan terör eylemleri dün gece itibariyle çok farklı bir yönteme bürünmüş durumda. Silahlı kişi, Noel Baba kılığına girmiş kişi, ya da kişiler bilemiyorum; yılbaşı kutlamasını yapan bir grubu hedef alıyor. Bir yaşam tarzını hedef alan, bir saldırı söz konusudur. Çok acı bir olaydır. Bu terör olayının vahşeti kadar bu da acı bir olaydır. Çok çok üzgünüz. Bu tür olayların tüm toplumu birleştirmesi gerekir. Bu yası hepimizin tutması gerekir. Bu yası hepimiz tutarsak terörü yeneriz."dedi.



"VAHŞETİN İZLERİNİ ORADA GÖRÜYORUZ"



"Olay yerini gördünüz mü ?"sorusuna Hamzaçebi; "Olay yerinde yetkililer delil tespitini yapıyor. O arkadaşları izledik. Bizzat delillerin toplandığı yere girmedim tabii ki. Görebileceğim yerden olay yerine baktım. Vahşetin izlerini orada görüyorsunuz. Kutlamayı yapan topluluğun bulunduğu yerde büyük bir dağınıklık var. Silahın, ateşin elbetteki oradaki izleri var. İnşallah bu olayı gerçekleştirenler yakalanır. Sorumlular ortaya çıkar. Dilerim ki bu terör olayı son olsun. Terörü kanıksamamalıyız. Buna alışmamalıyız. Birileri böyle istiyor olabilir. Buna karşı dimdik durmalıyız"yanıtını verdi. - İstanbul