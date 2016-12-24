Edirne'ye Şeyh Bedreddin'in Heykeli Dikilecek

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte Şeyh Bedreddin'in heykelini dikeceklerini belirterek, heykelin dikilmesini istemeyenlere tepki gösterdi. Gürkan, "İsminin önünde şeyh var diye o tarihte tarikat şeyhleri gibi zannetmek hele Şeyh Bedreddin gibi birine döneminin FETÖ'südür demek gerçekten garabetin de ötesinde bir vaka olsa gerek" dedi.



Edirne Belediyesi, yazar ve araştırmacılar İhsan Eliaçık, Cemal Canpolat, Erdem Çevik'in de aralarında bulunduğu akademisyen ve değişik meslek gruplarından vatandaşın katılımıyla, 'Ölümünün 597'nci yılında Şeyh Bedreddin'in Yaşaması ve Felsefesi' panel düzenlendi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Şeyh Bedreddin'in kente heykelinin dikileceğini açıklaması üzerine farklı tepkiler geldi. Heykelin dikilmesine karşı olanlardan Edirne Barosu Başkanı Özgür Yıldırım, sosyal medya hesabından Şeyh Bedreddin'in dönemin FETÖ'sü niteledi ve heykelin dikilmesini karşı çıktı.



CHP'li Başkan Gürkan, "Şeyh Bedreddin'in isminin önündeki sıfatı nedeniyle bir tarikat şeyhi zannetmesidir. Bu hem Edirne, hem de hukuk adına çok üzücüdür. Bizim dilimizde bir deyim vardır, her sakallıyı baban zannetme diye. İsminin önünde şeyh var diye o tarihte tarikat şeyhleri gibi zannetmek hele Şeyh Bedreddin gibi birine döneminin FETÖ'südür demek gerçekten garabetin de ötesinde bir vaka olsa gerek. Bu çok utanılacak bir durum. İnanıyorum ki, bu kardeşimizde söylediklerinden ve yaptıklarından pişman olur" dedi.



Gürkan, Şeyh Bedreddin'in heykelini Edirne Adliyesi ve Baro Konağı'nın arasında bulunan belediye arazisine dikip, o alanında Şeyh Bedreddin Parkı olarak düzenleyeceklerini söyledi. Panel daha sonra Şeyh Bedreddin'in hayatının anlatılmasıyla devam etti.



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