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Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,902 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,902 liradan satıldı.


Salon satışında gerçekleşen tek işlemde, kilogramı 0,902 liradan 3,5 ton buğday alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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