Edirne'den Kısa Kısa

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), İŞKUR ve KOSGEB Edirne il müdürlükleri işbirliğinde düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimine katılan 22 kadına sertifikaları verildi.



TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nda düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, girişimcilik eğitimlerinden Trakya'da 4 binin üzerinde kişinin yararlandığını belirtti.



Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin hedef kitlesinin kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler olduğunu aktaran Şahin, "Eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci, engelli girişimci ve öğrenci gibi belirli bir hedef gruba yönelik olarak da yapılabilmektedir. Ajansımız bazı eğitimlerini belirli hedef gruplar için organize etmektedir. kapalı ve açık cezaevi eğitimleri, Sosyal Dayanışma Merkezi eğitimlerimizi bu kapsamda değerlendiriyoruz. Trakya Kalkınma Ajansı kuruluşundan bu yana Edirne'de KOSGEB Edirne Müdürlüğü ile işbirliği içinde toplam 29 eğitim vermiş, bu eğitimler sonucunda 730 katılımcı sertifika sahibi olmuştur. Bu katılımcıların 327'ü bayan, 406'sı erkektir."



Konuşmaların ardından eğitimlere katılan 22 kadına sertifikaları verildi.



Sertifika törenine, KOSGEB Edirne İl Müdürü Bedri Döngel, Edirne İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları kursiyerler ve davetliler katıldı.



-Turizm Haftası



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Zıpkınkurt, mesajında, toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 nisan tarihleri arasındaki haftanın Turizm Haftası olarak kutlandığını belirtti.



Şairlerin dizelerine anlam katmış, kitaplara konu olmuş, Osmanlı saltanatına ev sahipliği yapmış eski başkent olan Edirne'nin eşsiz tarih mirası ile her yıl milyonlarca turist ağırladığını aktaran Zıpkınkurt, şunları kaydetti:



"Turizm, ekonomik kalkınmaya çok büyük katkısı olan ve tüm dünyada hızlı gelişen ve genişleyen sektörlerin başında gelmektedir. Ülkelerin ve şehirlerin ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, farklı kültürlerin birbirini tanımasına ve kaynaşmasına da vesile olan turizm, Türkiye ekonomisinde olduğu kadar, Edirne ekonomisinin kalkınmasında da en önemli sektörlerdendir. Her yıl 15-22 nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen, bu yıl 41. kez kutladığımız Turizm Haftası dolayısıyla ilimizde turizmin gelişmesi amacıyla var gücüyle emeğini esirgemeyen tüm turizm camiasının, değerli turizm çalışanlarının ve halkımızın Turizm Haftası'nı kutlarız."