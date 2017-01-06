Edirne'de Okullara 'Kar Tatili' (3)

TEKİRDAĞ VE EDİRNE'DE KRİZ MASASI KURULDU



Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne Valiliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı kar yağışı nedeniyle kriz masası oluşturuldu. Yoğun kar nedeniyle Edirne'nin Havsa ve Meriç ilçelerinde 6 köye ulaşım sağlanamıyor. Lalapaşa İlçesi'nde etkili olan kar nedeniyle köylere ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Meriç İlçesi'nde köylere giden elektrik hatlarının kopması nedeniyle 8 köye elektrik verilemiyor. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri kopan hatların onarım çalışmalarına başladı. Edirne Belediye Başkanlığı ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.



KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR



Edirne'nin Keşan İlçesi'nde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Kar yağışı etkisini arttırdığı ilçede kardan korunmak isteyen vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıkarken, karın tadını çıkarmak isteyen çocuklar ise kartopu oynadı. Trafikteki sürücüler kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri şehir içindeki ana güzergahlarda, Karayolları ekipleri ise şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerini arttıran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, araç sürücülerini zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı karla mücadele için kriz masası kurdu. Karın etkili olduğu Malkara, Hayrabolu, Çerkezköy ve Marmara Ereğlisi'nde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için 15 kar bıçaklı kamyon, 15 greyder, 20 adet yükleyici ve 7 adet çift kabinli kamyon ve 157 personelin hazır bekletildiğini açıkladı.



EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde saatte 70 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle havaalanında yapılması planlanan 19 eğitim okulunun uçuş eğitimleri iptal edildi. Seymen Mahallesi üzerinde bulunan pazarcı tezgahı ile yol kenarında bulunan tabelalar devrildi. Meteoroloji yetkilileri fırtına nedeniyle dikkatli olunması istendi.



LÜLEBURGAZ'DA DA KAR VAR



Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde yağmur yağışı yerine kara bıraktı. Kısa sürede ilçe beyaza bürünürken, kar kalınlığı da 2 santimetreye ulaştı. Kar yağışından yine çocuklar mutlu oldu. Kartopu oynayarak kayganlaşan yollarda kayıp eğlendi.