Düzce'de Genç Çiftçilere Büyükbaş Hayvan Desteği

Kaynaşlı ilçesinde genç çiftçilere büyükbaş desteği yapıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Kaynaşlı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekili Özgür Kibar, "Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi" kapsamında 10 çiftçiye büyükbaş hayvan yapıldığını söyledi.



Projenin önemine değinen Kibar, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteği bundan sonra da devam edecek. Kırsalda kalkınma programları çerçevesinde çiftçilerimizin desteklenmesi çok önemli."dedi.



Konuşmaların ardından hayvanlar çekilişle sahiplerine teslim edildi.