Dünya Yıldızları Aya İrini'de Müzikseverlerle Buluşacak

Dünyaca ünlü müzisyenler Viktoria Mullova, Igudesman&Joo, Mirusia, Salut Salon ve Imamyar Hasanov "İstanbul Night Flight" konserlerinde hayranlarıyla buluşacak.



Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda bulunan Aya I·rini'de düzenlenecek "İstanbul Night Flight" konserler serisi, Events Across Turkey organizasyonuyla I·stanbul dinleyicisini dünya starlarıyla bir araya getirecek.



Etkinlikler, yas¸ayan en büyük violin virtüözü olarak bilinen ve alanında birçok ödülü bulunan Viktoria Mullova'nın 15 Mayıs'taki konseriyle başlayacak.



Klasik müzikte çıgˆır açan ikili Igudesman&Joo ise 15 Eylül'de müzikseverlerin karşısına çıkacak.



İlk kez I·stanbul dinleyicisiyle buluşacak olan "Andre Rieu'nun Avustralya melegˆi" ünlü soprano Mirusia, "From the Heart" turnesiyle 15 Ekim'de hayranlarıyla bir araya gelecek.



Tümü kadınlardan olus¸an dünyaca ünlü kuartet Salut Salon da 28 Ekim'de I·stanbul'da ilk kez dinleyicisiyle bulus¸acak.



Serinin son etkinliği, 29 Ekim'de Senfoni Orkestrası'nın es¸ligˆinde ilk kez prömiyeri yapılacak "An Epic Symphony" olacak. Gecede, müzikseverler dünyada kemançanın varisi olarak bilinen Imamyar Hasanov'un soloistligˆinde, onun geceye özel besteledigˆi kemança üvertürünü, Türkiye'nin önemli gruplarından Athena ile Agˆır Roman filminin orijinal müziklerinin sesi Yusuf Tas¸kın'ın özel performansıyla dinleyecek. "An Epic Symphony" konseri, daha birçok eserin yer alacagˆı repertuvarın yanı sıra uluslararası mapping sanatçılarının sergileyeceği gösteriyle renklenecek.



Sınırlı sayıda dinleyiciye ev sahipligˆi yapacak konserlerin biletleri "biletix.com" adresinden temin edilebiliyor.