Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu (GPC) Başkanı Hüseyin Arslan, "Gelecek 40 yılda üretmemiz gereken gıda miktarının geçmiş 10 bin yılda üretmemiz gereken gıdadan daha fazla olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu rakam bazılarına afaki gelebilir, oturun hesap yapın. Bunun için de israfı önlemekten ve daha çok üretmekten başka çaremiz yok." dedi.



Arslan, Mersin Ticaret Borsası tarafından Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2016 yılının Dünya Bakliyat Yılı ilan edildiğini ve bu yılın hazırlıkları için 4 yıl çalıştıklarını hatırlattı.



Etkinlikler kapsamında tüm dünyada 750 milyon kişinin "Bakliyatı seviyorum" mesajı yayımladığını belirten Arslan, "En önemlisi 2016 yılı boyunca her gün dünyanın bir yerinde ortalama 1 toplantı yapıldı. Bugün de ne oluyor? Sabah federasyondan aldığım bilgilere göre şu anda 61 ülkede organizasyon var. Yani tüm dünyada bugün 61 ülkede 187 organizasyon yapılıyor." dedi.



Dünyadaki bakliyatla ilgili sorunlara da değinen Arslan, "Dünyada bakliyata ayrılan yıllık ortalama 177 milyon dolarlık bir fon var. Bütün bakliyata ayrılan. Fakat bir tek mısır için bunun 10 katı harcanıyor. Dünyadaki en önemli sorunlarından birisi de gıdaların kaybı ve israfı. Tüm dünyada üretilen gıdaların 3'de 1'i kayıp veya israf halinde tüketiliyor. Bu 1,6 trilyon ton yapıyor. Yani milyar dolarla ortalıkta saçılıyor. Bunların önlenmesi lazım. Gelecek 40 yılda üretmemiz gereken gıda miktarının geçmiş 10 bin yılda üretmemiz gereken gıdadan daha fazla olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu rakam bazılarına afaki gelebilir, oturun hesap yapın. Bunun için de israfı önlemekten ve daha çok üretmekten başka çaremiz yok." diye konuştu.



Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de Dünya Bakliyat Günü'nün geçen yıl ilk kez kutlandığını, bundan böyle her yıl ocak ayının 3. çarşambasının da tüm dünyada bakliyat günü olarak kutlanacağını söyledi.



Dünya nüfusunun yüzde 10'luk bölümünün açlıkla mücadele ettiğini, 1 milyarı aşkın kişinin de yetersiz beslenme nedeniyle sağlık problemleri yaşadığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:



"Yüksek besin değerinin yanında dayanıklı olması ve kolay muhafaza edilebilmesi sayesinde bakliyat ürünleri, açlık ve yetersiz beslenme sorunu olan bölgeler için adete bir kurtarıcı. Dünya genelinde yapılan araştırmaların bakliyat ürünlerinin gelir düzeyi bakmaksızın her sofrada yer aldığını göstermektedir. Yani bakliyat ürünleri zengin, fakir herkesin gıdasıdır. Ülkemizin bakliyat üretimi maalesef kan kaybediyor. Dünya genelinde bakliyat üretimi son 20 yılda yüzde 40 artarken Türkiye'de aynı oranda azaldı. Bu dönemde bakliyat üretimi ve dış ticaretinde sahip olduğumuz konumu kaybettik. Sonuç olarak bakliyatta ithalata bağımlı hale geldik. Taşıma suyla değirmen ne kadar döner göreceğiz. Bakliyat tüketiminin arttığı, daha fazla ürettiğimiz ve yeniden ihracatçı konuma geleceğimiz günlere ulaşmak hepimizin ortak arzusu."



Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter ise bakliyat için 2016 yılında düzenlenen kampanyanın hem Türkiye hem de Kanada için önemli olduğunu belirtti.



Kanada'nın en büyük bakliyat ihracatçılarından olduğunu ifade eden Cooter, "Şu anda baktığınızda Kanada dünyadaki bakliyat ticaretinin 3'de 1'ini gerçekleştirmektedir ve dünyadaki mercimek ihracatının da yüzde 77'sini gerçekleştirmektedir. 2015 yılında Kanada'nın toplamda ihraç ettiği bakliyat miktarı 4.2 milyar dolardır. Kanada'nın dünyada 150 farklı ülkede ürünleri sergileniyor ve satılıyor. Türkiye, Kanada için başka bir önem taşımaktadır ve çok ciddi talebe sahiptir. Türkiye bizim toplam mercimek üretimimizin yüzde 20'sini satın almaktadır ve hiçbirinde de GDO yok." ifadelerini kullandı.



Mersin Valisi Özdemir Çakacak da bakliyat tüketiminin sağlık açısından önemine dikkati çekerek, bu ürünün Mersin'in ticaretinde de önemli bir yer tuttuğunu söyledi.



Konuşmaların ardından katılımcılara bakliyattan yapılan yemekler ikram edildi.