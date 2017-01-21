Dtö Başkanı Azevedo, Dünya Ekonomik Forumu'nda Konuştu

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanı Azevedo, bakanlar ve özel sektör tarafından üzerinde anlaşılan ve 2017 sonunda Arjantin'deki DTÖ Bakanlar Konferansı'nda sonuçları ortaya konacak olan anlaşmaları takdirle karşıladığını bildirdi.



Ülkelerin ekonomik anlamda korumacı politikalarındaki yükselme ihtimaliyle ilgili kaygılara cevap veren Başkan, DTÖ üyesi ülkeleri önderlik yapmaya ve dikkatli olmaya çağırdı.



DTÖ Başkanı Azevedo, Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel ticaret ve yatırım, dijital ticaret ve korumacılık konulu oturumlarına katılarak, iş dünyasından liderler, çalışanlar ve hükümetlerle toplantılar yaptı. Azevedo ayrıca, dün İsviçre hükumeti tarafından ev sahipliği yapılan, DTÖ'nün sorunlarıyla ilgili bakanlar düzeyindeki gayrı resmi görüşmeye de katıldı. Görüşmeye DTÖ üyesi ülkelerden çok sayıda bakan katıldı. Bakanlar arasında Benin makamı, 'DTÖ En Az Gelişmiş Ülkeler Grubu' koordinatörü ve Fas makamı da 'DTÖ Afrika Grubu' koordinatörü olarak katıldılar.



Bakanlar düzeyindeki bu görüşmeden sonra bir konuşma yapan Başkan Azevedo şu ifadeleri kullandı: "2017 yılı, Aralık'ta Buenos Aires'teki Bakanlıklar Konferansına hazırlandığımız önemli bir yıl. O yüzden bu yıla bazı olumlu haberlerle başlamamız çok iyi. DTÖ'nün Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması devreye girmek üzere. Bugün 107. onayı da Nijerya'dan aldım. Yürürlüğe girmesi için yalnızca 3 onay daha gerekiyordu. Bu durum, üyelerin sözlerini yerine getirdiğini ve anlaşmanın faydalarını görmeye başlayacağımızı gösteriyor."



"Üyeler son yıllarda geliştirdiğimiz müzakere başarısının daha da üzerine katmak istiyorlar. Buenos Aires'te somut sonuçlar görmek istiyorlar, bunu da çok iyi anlıyoruz," diyen Azevedo "Geniş bir konu yelpazesinde görüşmeler yürütüyoruz. Fikirler ve teklifler öne sürülüyor. Katılım hem DTÖ üyeleri hem de özel sektör bazında yüksek. Bunu bu hafta Davos'ta bir kez daha gördük. Fakat eğer ilerleyeceksek, bu çalışmayı daha da yoğunlaştırmalıyız. Cenova'ya döner dönmez üyeler arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak için çalışmalara başlayacağım" şeklinde konuştu.



Ticari savaşlara dikkat çekti



Azevedo konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ticaret siyasi gündemde şu anda çok ön planda. Küreselleşmeyle ve buna karşılık verme ihtiyacıyla ilgili kaygıları anlıyorum. Eğer işinizi kaybettiyseniz, ticaretin net olumlu etkileri sizin için hiçbir şey ifade etmez. Bu yüzden de insanları desteklemek ve işlerine geri döndürmek için daha iyi yerel politikalara ihtiyacımız var. Ancak ticarete saldırmanın bir faydası yok. Bu hafta korumacılık ve ticari savaşlarla ilgili pek çok konuşma duydum. Bunlar, iş yaratmaz, daha çok yok eder. Herkesi dikkatli olmaya ve önderlik etmeye davet ediyorum. Konuşmalarımızla kendi kendimizi krize ikna etmekten kaçınmalıyız. Elbette önümüzde pek çok belirsizlik var. Ancak benim mesajım bu belirsizlikten dolayı donup kalmamak, aksine daha çok çalışmak. Bakanlar bugün, 2017 boyunca bağları güçlendirmek üzere anlaştılar. Bu bizim ticaret sistemini güçlendirmeye ve geliştirmeye devam etmemiz için çok gereklidir."



(Fotoğraflı) - Davos