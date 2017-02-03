ABD'den İstihdam Verisi Geldi, Dolar 3,70'in Altına Düştü

Dolar/TL enflasyon veriyle hareketlendi. Dün günü 3.7250 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah güne 3.7440 seviyesinde başladı. Dolar fiyatları beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisiyle yükselişe geçti. Kur en yüksek 3.7566 seviyesini görürken, saat 10.16 itibari ile bankalararası piyasada 3.7466 seviyesinden işlem gördü.

10 OCAKTAN VERİ EN DÜŞÜK SEVİYELERİ GÖRDÜ

Dolar/TL Merkez Bankası'nın 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımlarına devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın ileriye dönük mesajlarda Mart ayında faiz artışı yapabileceğine ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerine artan girişlerle 10 Ocak'tan beri en düşük seviyelere yakın işlem görmeyi sürdürüyor.

ENFLASYONDAN KÖTÜ SÜRPRİZ

TÜİK, Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Ocak ayı enflasyonu yüzde 2.46 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 9.22 oldu. TÜFE beklentisi 1.78, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 8.35 seviyesindeydi. Bu rakam, son bir yılın yüksek enflasyonu olarak kayıtlara girdi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.89, valörde son işlemde yüzde 10.93 seviyesindeydi. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.03 seviyesindeydi.