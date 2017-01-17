Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 dereceyle Kars ve Ardahan'da kaydedildi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.



Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif eseceği öngörülüyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 20, Erzurum ve Ağrı'da 13, Iğdır'da 11, Tunceli'de 7 ve Erzincan'da 6 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Tunceli'de 6, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı'da 5, Ardahan'da ise 8 derece olması bekleniyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 47, Erzurum'da 28, Kars'ta 17, Ardahan'da 15, Iğdır'da 8 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölge genelinde özellikle sabah ve gece beklenen kuvvetli buzlanma, don, yer yer sis ve pusa karşı vatandaşları tedbirli davranmaları konusunda uyardı.