Doğaya Yem Bırakıldı

Bartın'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, toprağın karla kaplanması nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Bartın'da da zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması sonucu yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Beslenme sıkıntısını gidermek maksadıyla Kumluca beldesi ve civar köylerin kırsal alanları ile Arıt köyü bölgelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yemleme faaliyetleri gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yaban hayvanlarının kış aylarındaki yem ve yiyecek sıkıntılarını gidermek maksadıyla gerçekleştirdiğimiz yemleme hız kesmeden devam edecek" denildi. - BARTIN