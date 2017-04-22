Doğa Felsefesinin Doğduğu Topraklar Vegfest'e Ev Sahipliği Yapıyor

Didim Belediyesi, Vegan Vejetaryenler Derneği (TVD), Turizm Araştırmaları Derneği (TURAD) ve Didim Turizm Altyapı Birliği (DİTAB) organizasyonuyla, 29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik için, tarihi Apollon Tapınağı çevresinde bir festival sokağı kuruluyor.



Didim Apollon Tapınağı, 29-30 Nisan tarihlerinde Didim Vegfest'e ev sahipliği yapacak. Böylece, düşüncesinin temelinde doğa sevgisi yatan veganlığa özgü ülkemizdeki bu ilk festival, insanlık tarihinde doğa bilimlerinin temellerin atıldığı bu özel topraklarda daha anlamlı olacak. Eğlence, alışveriş, şeflerin canlı sunumları ve spor etkinliklerinin yanı sıra, uzmanların katılacağı panel ve söyleşilerle, belgesel gösterimleriyle bilgi paylaşımlarını hedefleyen etkinlikte çocuklar için de sağlıklı yaşam, doğa ve hayvan sevgisi üzerine özel bir gösteri hazırlandı. Vegfest Festival etkinlik Programında, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulacak çocuk oyunu da bulunuyor.



29 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 11: 00'de başlayacak etkinlikte gün boy müzik dinletisi, tohum dağıtımı, spor etkinliklileri ve konserler düzenlenecek. - AYDIN