Diyarbakır'da Kutlu Doğum Haftası Programı

Diyarbakır Müftüsü Burhan İşliyen, "Yüzbinlerce insan Suriye'de şehit oldu. Milyonlarca insan, aramızda var. Resmi rakamlara göre Diyarbakır'da 149 bin Suriyeli muhacir kardeşimiz var." dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyarbakır Müftülüğünün katkılarıyla Merkez Yenişehir ilçesinde "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Haftası programı gerçekleştirildi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Burhan İşliyen, Suriye ve Irak'ta yaşanan savaştan dolayı insanların çok büyük mağduriyetler yaşadığını söyledi.



"Birbirinize olan güveninizi kaybederseniz, kuvvetiniz dağılırsa her şeyiniz gider." diyen İşleyen, şunları söyledi:



"Gitti devlet. Zalimdi ama bir çatıydı. Altında hiç olmazsa ibadet edebiliyorlardı. Yüzbinlerce insan Suriye'de şehit oldu. Milyonlarca insan, aramızda var. Resmi rakamlara göre Diyarbakır'da 149 bin Suriyeli muhacir kardeşimiz var. Yanımıza gelmiş, ensar olmuşuz onlara. Allah ensar olmayı nasip etsin bize. 3 milyon civarında ülkemizde kardeşimiz var. Akdeniz bir emniyet deniziyken Aylan bebeklerle, cesedi kıyıya vuran çocuklar, sahil güvenlik ekiplerinin cesetlerini topladığı çocuklarla, bebeklerle bir ölüm denizi haline geldi. Bir ölüm gölü haline geldi. Neden çünkü Suriye'de güven kayboldu. Irak'ta milyonlarla ifade ediliyor ölenlerin sayısı. Bir ülke toptan huzurunu kaybetti."



Sağlam bir kale olarak durduklarını belirten İşliyen, "Yaşamış olduğumuz topraklarda, şiddeti ve öfkeyi bir yol olarak benimsemiş, terörü bir unsur olarak benimseyenlerin, insanların kanına girdiği, gözünün yaşını akıttığı insanlar var." dedi.



Allah'ın kendilerine verdiği her şeyin emanet olduğunu aktaran İşliyen, nesilleri korumak için çocuklara yatırım yapmaları gerektiğini ifade etti.



Çocukları koruyarak bir güven toplumu oluşturulmasının önemine değinen İşliyen, şunları söyledi:



"Gençlerimiz güven içinde olmazsa, güven toplumunu oluşturamayız. Çocuklarımıza yatırım yapıp güzel okullara gönderiyoruz. Çok para harcıyoruz. Matematik öğretiyoruz. Matematiği merhametle donatmazsak, çocuk mühendis oluyor. Yaptığı inşaatın çimentosundan, demirinden çalıyor. Dört şiddetindeki bir depremle orası yıkılıyor ve onlarca insanlar ölüyor. Tıp eğitim veriyoruz, para harcıyoruz, emek veriyoruz. Çocuğa şefkati öğretmiyoruz. Tıp profesörü oluyor, organ mafyası kuruyor, böbrek satıyor. Kimyacı yapıyoruz ama iman koymuyoruz gönlüne. Üretmiş olduğu kimyasal bombalar İdlip'de çocukların üstüne yağıyor yağmur gibi. Elma kokusu zannediyor çocuklar, sokağa çıkıyor. Aldıklara koku kimyasal gazın, bombamın kokusu, sonra teneffüsleri zorlaşıyor, sonra nefes alamadan inleyerek boğuluveriyorlar. Çocuklarımıza Allah'ı öğretmeden, imanı öğretmeden, güveni ve adaleti vermeden yetiştirmeye kalkarsak güven toplumu oluşmaz."



İlahilerin seslendirildiği programa, Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mehmet Özel, Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHAD) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şenlik, Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bozan, İlçe Müftüsü Şevket Dilmaç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.