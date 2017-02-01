Diyarbakır'da Karla Mücadele

Diyarbakır'da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı, ilde hayatı olumsuz etkiliyor.



İçişleri Bakanlığınca, kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cumali Atilla, kar mücadele çalışması yürüten ekipleri denetledi. Atilla, belediyenin kriz merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, belediye ekipleri karla mücadeleyi gece gündüz aralıksız sürdürüyor. Ekipler çalışmalarını, 6 kar küreme ve tuzlama aracı ve 4 greyder ile kentin tüm bölgelerinde yürütüyor.



Diyarbakır merkez ve ilçelerinde karla mücadele çalışmaları, 58 iş makinesi ve 250 personel ile yapılıyor.



Belediyedeki kriz masasına gelen çağrılara yetişmeye çalışan belediye ekipleri, sıkıntıların yaşandığı yerlere anında müdahale ediyor. Hastane ve sağlık ocaklarının bulunduğu yollarda temizleme çalışmaları yapılırken kaldırımlar da kardan temizleniyor.



Karla mücadele kapsamında yollara 500 ton tuz ve 2 bin 500 ton mucur döküldü.