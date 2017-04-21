Diyarbakır Camide PKK'nın Silah ve Mühimmatı Bulundu

Camide PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu



DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'ne bağlı Üçbasamak Köyü Dağarcık Mezrası camisinde PKK'lılara ait 2 kalaşnikov tüfek, bu tüfeklere ait fişek, el bombası ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Diyarbakır Valiliği konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Diyarbakır-Silvan İlçesi Üçbasamak Köyü ile Dağarcık Mezrası mülki sınırları içerisinde elde edilen istihbarı bilgiye istinaden bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirmek maksadıyla 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren başlanılan operasyonel faaliyet kapsamında, Üçbasamak Köyü Dağarcık Mezrası Camiisi içerisindeki bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 60 adet kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 2 adet kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el bombası, 2 adet el telsizi, 3 takım leşker kıyafeti, 2 adet şemsiye, 1 adet sözde örgüt kimlik kartı ve 1 adet flaş belleğe bulunmayı müteakip, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı gereğince el konulmuştur. Anılan olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca, teröristler tarafından kullanılmakta olan 1 adet araç Dağarcık Mezrası'nda bulunmuş ve Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."