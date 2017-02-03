Diyadin'de Karla Mücadele Çalışması

Ağrı'nın Diyadin Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



İlçe merkezinde kar yağışının etkisini yitirmesiyle temizlik çalışmalarına başlayan Diyadin Belediyesi; 3 ayrı ekip ve 30 personelle faaliyetlerini sürdürüyor. İlçe halkının rahat bir şekilde kaldırım ve yolları kullanması için aralıksız çalıştıklarını belirten Diyadin Belediye Başkan Vekili Salih Yaşar, tüm belediye çalışanlarının bu konuda duyarlı bir şekilde hizmet yürüttüğünü ifade etti. Kısa zamanda tüm kar kütlelerini ilçe dışına taşıyacaklarına dikkat çeken Başkan Vekili Yaşar, "Diyadin ilçe merkezi başta olmak üzere acil durumlarda köylerimize bile ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız Diyadin halkının hak ettiği hizmeti en üst seviyede almasıdır. Zorda olan tüm halkımıza mesafe gözetmeksizin ulaşmaya çalışıyoruz. Bu yıl bölgemiz oldukça zor bir kış dönemi geçiriyor. Belediye olarak bizlerde halkımızın bundan daha az etkilenmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - AĞRI