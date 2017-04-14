Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü benden daha mı çok önemsiyorsun.Yoksa fesatlıktan mı çatlıyorsun, yoksa Türkiye'nin büyümesinden mi rahatsızsın"

-"Artık sistem kavgası yok, sistem kavgası yok, seçimler zamanında olacak, koalisyonlarla uğraşmayacağız, koalisyonu milletin kendisi kuracak"

-"Ne diyor Muharrem İnce? Attı salladı, attı salladı, karşısındaki dayanamadı yeter ya 18 maddenin hangisinde var dedi.Baktı baktı, "Getirmemişim" dedi, "Ben okusam da millet anlamaz" dedi.Millet senin gibi cahil mi? Sen kimsin millete cahil diyorsun?"



ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik'te halka hitap etti.