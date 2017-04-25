Diplomalı Bahçıvanlar

Çankaya Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilen bahçıvanlık eğitimlerini tamamlayan 300 kursiyer, törenle sertifikasını aldı.



Çankaya Belediyesince her yıl düzenlenen bahçıvanlık kurslarının 2017 yılı eğitimleri sona erdi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, düzenlenen törenle sertifikaları sunuldu. Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu da katıldı. Törende bir konuşma yapan Taşdelen, katılımcıların yaşantısına keyif katacak ve yararlı olacak bir kursu tamamladıklarını söyledi. Taşdelen, "Biz Çankaya Belediyesi olarak ne yaparsak halkımızla beraber yapma gayreti içerisindeyiz. Halkımızın, 'Burası benim belediyem' sözünü gururla söyleyebileceği bir Çankaya inşa ediyoruz" ifadelerinde bulunarak kısa süre önce hayata geçirilen "Sağlık Kart" uygulamasından söz etti. "Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha hizmete sunduk. Belediyemizce ücretsiz olarak vermeyi sürdürdüğümüz sağlık hizmetlerinin yanı sıra şimdi de 19 sağlık kuruluşundan vatandaşlarımızın yüzde 50'ye varan indirimle yararlanabilecekleri Sağlık Kart'ı hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.



Hiçbir geliri ve malı olmayanlar ile asgari ücretin üçte birinden daha fazla geliri bulunmayan aileler için de yakında "Halk Kart" projesinin uygulamaya konulacağının altını çizen Taşdelen, "Bu projemiz üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde uygulamaya başlayacağımız proje kapsamında, bu durumdaki vatandaşlarımıza aylık 300 lira destekte bulunacağız. Ülkenin içinden geçtiği zorlu durumu atlatmak için Atatürk aydınlığına, Cumhuriyetimize ve demokrasimize hep beraber sahip çıkmalıyız. Bu konuda CHP'li belediyelere büyük sorumluluk düşüyor. Bu nedenle çok çalışıyoruz" şeklinde sözlerini tamamlayan Taşdelen, Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu'na teşekkür ederek, katılımcıları tebrik etti.



Bugüne kadar 2 bin 225 vatandaşın yararlandığı bahçıvanlık eğitimlerine bu yıl 300 kişi katıldı. İç mekan bitkileri, üretim toprağının özellikleri, çim alanlarda ekim, bakım ve onarım, dış mekan bitkileri, süs bitkileri, yağmur suyu hasadı, meyve ve bağ hastalıkları, sebze yetiştiriciliği ve bakımı, bahçe bitkilerinde organik tarım gibi birçok konuyu öğrenerek eğitimleri başarıyla tamamlayan 300 kursiyere katılım belgelerini Başkan Taşdelen ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu takdim etti. Kursiyerlere, Belediyenin kendi seralarında ve kendi işçileri ile ürettiği çiçeklerin de hediye edildiği tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ANKARA